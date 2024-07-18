وصول المياه المرشحة لقريتى جزيرة شندويل وإدفا بسوهاج للقضاء على ضعفها

سوهاج عمرو خلف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بالتعاون مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ، عن تنفيذ ربط خط مياه قطر 12 بوصة بلاستيك، بخط مياه بلاستيك بطول 3 كيلو متر طولى والقادم من محطة مياه الشوش السطحية المرشحة لتغذية قرى الشعارنة والحمادية بجزيرة شندويل ونجع النجار بإدفا مركز سوهاج، لتخدم أكثر من 60 ألف نسمة.

وقال رئيس شركة مياه سوهاج، أن ذلك يأتى فى إطار خطة الشركة فى استكمال نقاط الربط الخاصة بشبكات محطة مياه الشوش السطحية بمركز سوهاج لتحسين خدمة مياه الشرب المقدمة وجودة المياه من مياه ارتوازية الى مياه سطحية مرشحة بالاضافة الى زيادة ضغوط المياه والقضاء على مشاكل الضعف في الأدوار العليا في فصل الصيف واوقات الذروة بالاضافة الى عدم تأثر هذه القرى بنقص المياه وضعفها خلال فترة السدة الشتوية.

وأكد، على أهمية العمل على قدم وساق دون إنقطاع لسرعة نهو أعمال الربط وغسيل الشبكات بعد الانتهاء بحضور المعمل ورفع عينات والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية .

وأوضح المهندس علاء عبد المقصود رئيس منطقة وسط بالشركة، أن شركة المياه تسعى لتحقيق أعلى معايير الجودة في تقديم مياه شرب نقية ذات جودة عالية ومواصفات ومعايير دولية وتقديم كوب مياه نظيف وأمن للمواطنين بتوصيل المياه السطحية المرشحة لجميع النجوع والقرى والمراكز على مستوى المحافظة.