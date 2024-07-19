ما لا تعرفه عن أحدث الأصناف التجارية للقطن جيزة 98

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور مصطفي عمارة المنسق الإعلامي لمعهد بحوث القطن إن الباحثين بمعهد بحوث القطن يقومون بالمرور على التجارب التأكيدية المقامة بالمحافظات المختلفة، سواء الوجه القبلى أو البحرى، والتى من خلالها يتم تقييم الأصناف والسلالات الجديدة، وذلك من أجل تحديد واختيار أفضلها مقارنة بالأصناف التجارية وذلك لتكون أصناف بديلة وتحل محلها كخطوة أساسية فى برامج تربية وإنتاج الأصناف الجديدة، وتعتبر هذه التجارب هى الركيزة الاساسية لتحديد أفضل مناطق زراعة الاصناف عند رسم الخريطة الصنفية الجديدة وتحديد افق المناطق الملائمة لكل صنف.



وأضاف عمارة أن الصنف الجديد جيزة 98 أحدث الأصناف التجارية لـ معهد بحوث القطن والذى تم تسجيله كصنف تجارى موسم 2022 و يغطى هذا الموسم محافظتى سوهاج والوادى الجديد.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل حول الصنف جيزة 98:

1- يعتبر باكورة الأصناف المصرية القادرة على تحمل التغيرات المناخية وتحمل موجات الحرارة المرتفعة .

2- سوف يغطى فى المواسم القادمة محافظات مصر العليا بأكملها.

3-ذو قدرة محصولية تصل إلى حوالى 10 قنطار للفدان.