أسباب صعوبة فقدان الوزن للنساء المصابات بتكيس المبيض

كتبت إيناس البنا

متلازمة تكيس المبيض هي حالة مرضية نسائية تصيب فئة كبيرة من النساء، وقد تتطلب نمطا علاجيا خاصا على حسب كل حالة، بالأخص للسيدات اللاتى يعانين من السمنة أو زيادة الوزن.

كشف الدكتور حاتم محمد حسن استشاري النساء والتوليد والعقم بالمركز القومى للبحوث، أن متلازمة تكيس المبايض عبارة عن اضطرابات هرمونية تصيب عدد من السيدات، وتؤثر على الحمل وتسبب أعراضا منها عدم انتظام الدورة الشهرية، وزيادة الوزن غير المرغوب فيها، ومضاعفات صحية أخرى مختلفة.

وأضاف استشارى النساء في تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع"، أن متلازمة تكيس المبيض قد تظهر بشكل كبر لدى النساء أصحاب الوزن الزائد، وقد تواجه العديد من النساء صعوبة في التحكم في الوزن بسبب الاضطرابات الهرمونية التي تسببها متلازمة تكيس المبيض، وانخفاض حساسية الجسم للأنسولين، وزيادة إنتاج الهرمونات الذكرية، المعروفة باسم الأندروجينات، التي تساعد على زيادة الوزن، وخاصة في منطقة البطن، مشيرا إلى أن زيادة وزن الجسم أيضا يمكن أن يؤدى إلى تفاقم أعراض تكيس المبيض، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض أخرى، مثل اضطرابات القلب والأوعية الدموية.

كما أكد استشارى النساء، أن علاج متلازمة تكيس المبايض، يتطلب علاج الاختلالات الهرمونية الأساسية، وإدارة الأعراض، مع تعديلات نمط الحياة وممارسة نشاط بدنى مناسب لكل مرأة، مع اتباع نظام غذائى صحى يشمل الحبوب الكاملة ومصادر البروتين الخالية من الدهون، والفواكه والخضراوات والدهون الصحية، وفقدان الوزن .