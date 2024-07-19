ستارمر يؤكد ضرورة إيجاد حلول لأزمة الهجرة غير الشرعية

وكالات

جدّد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الخميس، التأكيد على ضرورة إيجاد حلول لأزمة الهجرة غير الشرعية، معلناً تخصيص أكثر من 80 مليو يورو للحد من الهجرة إلى المملكة المتحدة.

وخلال خطاب ألقاه في قصر بلينهايم أثناء قمة "الجماعة السياسية الأوروبية" التي تستضيفها بلاده، أضاف ستارمر: "لا يمكننا إحراز تقدم في القضايا التي يهتم بها الكثير من الناس مثل الهجرة غير الشرعية والأمن القومي، إلا إذا كان لدينا النضج والقيادة لمساعدة أصدقائنا الأوروبيين".

وأكد أن بلاده ستعمل على تعميق علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي في مجالات الدفاع، والأمن، والهجرة غير الشرعية، معتبراً أن هذه المسألة باتت محورية فى الوقت الحالي.

وأشار ستارمر إلى ضرورة تبني حلولا عملية بشأن مشكلة الهجرة غير الشرعية، قائلاً: "لقد بدأنا هذا العمل هنا اليوم، وسنعمل على زيادة تواجد المملكة المتحدة في يوروبول في لاهاي، للقيام بدورنا الكامل في المركز الأوروبي لتهريب المهاجرين".

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني عن اتفاقيات تعاون جديدة مع دول مثل سلوفاكيا وسلوفينيا "لإعاقة الجريمة المنظمة"، قائلاً: "سنعمل مع شركائنا الأوروبيين لتبادل المعلومات الاستخباراتية والبيانات والخبرات من أجل إعاقة عمل عصابات التهريب".

وشدد على ضرورة معالجة مشكلة الهجرة غير الشرعية "من جذورها"، معلناً عن تخصيص 84 مليون جنيه إسترليني لتمويل مشاريع جديدة في جميع أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط، للحد من الهجرة، لافتاً إلى أن هذا يشمل تقديم الدعم الإنساني والصحي، فضلاً عن التدريب لاكتساب المهارات، والحصول على التعليم.

وقال رئيس الوزراء البريطاني إن هذا الجهد: "يُمثل جزءاً حيوياً من السيطرة على أزمة الهجرة"، مضيفاً: "نواجه قضايا ضخمة خارج حدودنا، وهذه القضايا يتردد صداها في الداخل".