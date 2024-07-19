زيلينسكى: على العالم أن يضغط على روسيا حتى تجلس على طاولة المفاوضات

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قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى ، اليوم الجمعة ، إنه ينبغى على العالم أجمع أن يضغط على روسيا لحملها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات وإنهاء الحرب ضد أوكرانيا.



وأضاف زيلينسكى ، فى مقابلة (نقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية ، "إن العالم كله سيحتاج إلى الضغط على روسيا لإقناعها بالجلوس والتفكير فى إنهاء الحرب ، وهذا لا يعنى استعادة جميع الأراضى بالقوة ، أعتقد أن قوة الدبلوماسية يمكن أن تساعد".



وتابع "إن ضعف روسيا فى ساحة المعركة من شأنه أن يضع أوكرانيا فى موقف أقوى على طاولة المفاوضات ، وإنه من خلال الضغط على روسيا أعتقد أنه من الممكن الاتفاق على تسوية دبلوماسية".



وفى كلمته أمام القمة الرابعة للمجموعة السياسية الأوروبية، دعا زيلينسكى الزعماء الأوروبيين إلى الحفاظ على الوحدة الأوروبية بشكل أكثر حسما ، لأن هذا ضمان مهم للسلام طويل الأمد ، حسب تعبيره.