جهاز العاشر من رمضان: تطوير حديقة الكفراوي لمواكبة الاستدامة والمدن الخضراء

الشرقية - فتحية الديب

أكد جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن حديقة الكفراوي هي علامة ورمز من رموز مدينة العاشر من رمضان، وأنه وجب الإيضاح والتنويه بأنه لا مساس بالحديقة ومسطحاتها الخضراء ومنافعها العامة التي تخدم أهالى المدينة والزائرين.

وأوضح جهاز العاشر من رمضان، أنه لا مساس باسم الحديقة تقديرا وعرفانا لمؤسسها المهندس حسب الله الكفراوي.

وأشار جهاز العاشر، إلى أنه سيتم تطوير ورفع كفاءة حديقة الكفراوي للإرتقاء بها لكي تليق بسكان المدينة، وذلك من خلال مكاتب استشارية متخصصة لإعداد تصميمات متتطورة تواكب الاستدامة والمدن الخضراء، للنهوض بهذا المشروع العظيم لخدمة أهالى المدينة.