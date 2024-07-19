تفوق على الشيطان بجرائم مرعبة.. تفاصيل الجلسة الثالثة لسفاح التجمع

كتب أحمد حسني

بعد أن قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة سفاح المتهم بقتل 3 سيدات والتخلص من جثثهن في الطريق الصحراوى بين محافظات القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية، لجلسة 13 أغسطس المقبل، يوضح اليوم السابع ملخص الجلسة الثالثة في محاكمة المتهم.



- سفاح التجمع حضر وسط حراسة مشددة.

- والدة سفاح التجمع ساندته لأول مرة ووكلت محامي جديد للدفاع عنه.

- محامي المتهم طالب المحكمة بالتأجيل للاطلاع.

- سفاح التجمع ظهر وحيدا قلق ومتوتر.

- النيابة العامة ترافعت ووجهت تهم القتل والتمثيل بالجثث.

-النيابة طالبت بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهم.

- المحكمة قررت تأجيل محاكمة المتهم لجلسة 13 أغسطس المقبل لمرافعة الدفاع.



وكشفت النيابة في مرافعتها، عن مصدر أفكار القتل والجرائم التي ارتكبها سفاح التجمع، موضحة أن المتهم قام بالبحث عن فيديوهات لممارسة العلاقة مع السيدات بطريقة مختلفة تُثير شهوته، ووجد ضالته في إحدى الفيديوهات على مواقع الإنترنت المعروفة إعلاميا بـ"الدرك ويب"، بممارسة العلاقة مع أشباه الموتى، فقرر أن يقتل ضحاياه لممارسة العلاقة مع الموتى بالفعل.

كما أضافت النيابة أن المتهم اعترف بكل حرائقه بشكل تفصيلي خلال التحقيقات معه.

تفاصيل جرائم سفاح التجمع كان النيابة العامة أعلنت فى 28 مايو الماضى تفاصل جرائم سفاح التجمع حيث ورود للنيابة إخطار يوم 16 مايو بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بمحافظة بور سعيد.

-اصدرت النيابة قرار برفعِ البصمات العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائي لـ جثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها.

-توصلت تحريات الشرطة الى شخصية المجنى عيلها من بصمتها وأنها متزوجة.

-كما توصلت التحريات الى قاتلها ويدعى "كريم محمد سليم" الذى تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بالقطامية لتعاطي المواد المخدرة وقام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.

-تم ضبط المتهم والسيارة المستخدمة فى نقل الجثة وكذا هاتفين محمولين له.

-اعترف المتهم بالتعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال غير مألوفة ثم يقوم بقتلهن بعد تعاطى المخدرات وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه.

- بتفريغ هواتف المتهم كشفت عن قيامه بتصويره جريمة قتل لسيدة ثانية عثر على جثمانها يوم 13 إبريل الماضى على جانب طريق 30 يونيو فى اتجاه محافظة الإسماعيلية.

-أمرت النيابة العامة بحصر حالات العثور على الجثامين المجهولة، التى جرت فى وقت معاصر للواقعتين، وفي محيط مسكن المتهم.

-تبين للنيابة العامة وجود محضر رقم 19053 لسنة 2023 جنح التجمع الأول- للعثور على جثة لسيدة ثالثة تتشابه معهما في ذات ظروفهما.

-تم تقديم المتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل 3 سيدات.