تعرف على موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2024

كتب لؤى على

تواصل الكنترولات أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، والتى تجرى فى 16 مركزا على مستوى الجمهورية، وهي (القاهرة - القليوبية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ - الشرقية - الدقهلية - البحيرة - الجيزة - الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر).

ومن المحدد له سابقا انطلاق امتحانات الدور الثانى يوم 20 أغسطس القادم كما هو محدد لها من قبل بدء العام الدراسى، وعلم اليوم السابع أن نتيجة الدور الأول للثانوية الأزهرية ستكون في الأسبوع الأول من شهر أغسطس حتى يتسنى للطلاب الذين سيخوضون امتحانات الدور الثانى الاستعداد لها.

كما تحدد موعد امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي والبعوث - للدور الثاني، السبت 20 يوليو، والشهادتين الابتدائية والإعدادية - الأربعاء - 7 أغسطس 2024.

وبشر وكيل الأزهر الدكتور محمد الضوينى، الطلاب بنسب العينات العشوائية التي تم تصحيحها في المواد ، وأنها جاءت مبشرة، مطالبا الطلاب بمزيد من الاجتهاد والتفوق، مشددا انه لا يمكن أن يتساوى من اجتهد وذاكر بمن تقاعس وتكاسل، مؤكدا أن مجهود الطلاب وتعبهم لن يضيع، وسيراعى ذلك خلال التصحيح، مشددا أنه لن يسمح بأي تقصير في التصحيح.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.