رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يستأنف المرور على مراكز تصحيح الشهادة الثانوية

سوهاج محمود مقبول

قام الدكتور أحمد حمادي، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، بمتابعة المراكز الخاصة بتصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية؛ حيث قام صباح اليوم، الخميس، بالمرور على مراكز التصحيح للاطمئنان على انتظام سير العمل وتوفير كل الإمكانات للمصححين ومراعاة الدقة والحياد في التصحيح.

يذكر أن الدكتور أحمد حمادي، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية شارك باجتماع رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية بقيادة فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني عبر تقنية زووم لبحث استعدادات مراكز تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية وذلك اليوم عقب انتهاء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها الأدبى والعلمى.

حيث بحث "عبد الغني"مع رؤساء المناطق الأزهرية الاستعدادات النهائية لانطلاق أعمال التصحيح بعد غدا الأربعاء وذلك بحضورالدكتور على قدرى، مدير الامتحانات وشئون الطلاب بالمنطقة، الأستاذ طارق محمد أحمد، مدير إدارة المعلومات، والأستاذ عصام جلال، مدير إدارة الشئون الإدارية، ومديري مراكز التصحيح التابعة لمنطقة سوهاج الأزهرية.

يذكر أن عدد الذين تقدموا للامتحانات بمعاهد سوهاج الأزهرية 8136 طالبًا و5144 طالبة بالقسم الأدبي، بلغ 1741 طالبًا و1377 طالبة بالقسم العلمي مقسمين على 56 لجنة على مستوى المحافظة.