ترامب: لن أسمح بانتشار السيارات الكهربائية ولن أتبع السياسات الخضراء

أنس حبيب

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تصريحاته التي حرص على ترديدها فى أكثر من محفل دولى، والتي تفيد بعدم اتباعه للسياسات الخضراء وقرارات المؤتمرات الدولية عن المناخ، واصفا إياها بـ"الخدعة" التي لن تحقق شيئا سوى القضاء على العديد من المصانع في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشدد ترامب على رفضه انتشار السيارات الكهربائية في السوق الأمريكي لارتفاع أسعارها، بينما وجود السيارات التقليدية التي تعمل بالوقود مناسب للحالة المادية لمواطنى الولايات المتحدة بسبب أسعارها المناسبة.

وتطرق ترامب إلى الصين، متوعدا باستكمال معاركه الاقتصادية مع بكين، لمحاولة جذب العديد من الصناعات والمنتجات إلى السوق الأمريكية مرة أخرى.