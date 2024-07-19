اليوم السابع
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ترامب: تمكنا من الفوز على خصومنا فى الحزب الديمقراطى بجميع المعارك

الجمعة، 19 يوليو 2024 06:13 ص
ترامب: تمكنا من الفوز على خصومنا فى الحزب الديمقراطى بجميع المعارك الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب
أنس حبيب

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طالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أعضاء الحزب الديمقراطى بالتوقف عن ملاحقته هو ومساعديه قانونيا وتوجيه جهودهم للتعاون معه من أجل "إعادة أمريكا عظيمة مرة أخرى!"، وسخر ترامب من مساعى الحزب الديمقراطى لوضعه في السجن، مؤكدا أنه تمكن من الفوز عليها جميعا.

وحرص ترامب على توجيه الشكر لنائبه وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو جيه دى فانس وزوجته ذات الأصول الهندية "أوشا تشيلوكوري" اللذين حرصا على حضور حفل قبول ترشحه للحزب الجمهورى.

واستعرض ترامب ما وصفه بـ"الإنجازات" التى تحققت في العديد من المجالات في فترة رئاسته الأولى من عام 2016 إلى 2020، مؤكدا تكراره الأمر عند فوزه فى الانتخابات السابقة.







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