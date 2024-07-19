ترامب يحذر من احتمالية اشتعال حرب عالمية ثالثة: ستكون مدمرة

أنس حبيب

استعرض الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي دونالد ترامب في خطابه بحفل قبول ترشحه صباح الجمعة بمدينة ميلووكى الاضطرابات التي يعيشها العالم، بداية من الحرب بين موسكو وكييف، مرورا بأزمة تايوان والصين، وانتهاء بالحرب الدائرة حاليا فى قطاع غزة.

وقال ترامب إن هذه الاضطرابات تمثل تحديا كبيرا زاعما أن سبب انطلاقها هو شعور أعداء أمريكا بضعف إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، منذرا من احتمالية اشتعال حرب عالمية ثالثة ستكون مدمرة بسبب انتشار الأسلحة النووية في العديد من الأقطار.

وتطرق ترامب إلى هجوم 7 أكتوبر، زاعما أن سبب نجاح عملية طوفان الأقصى هو توفر الأموال مع طهران، وهو الأمر الذى كان مستبعد حدوثه في فترة توليه الرئاسة نتيجة لفرضه العقوبات على إيران، وتحجيم قدراتها المالية وعزلها عن الساحة الدولية بانسحابه من الاتفاق النووي معها.

وعن ملف المهاجرين، حرص ترامب على استمالة الأمريكيين ذوى الأصول الأفريقية واللاتينية بزعمه أن المهاجرين غير الشرعيين يحصلون على نسبة 107% من فرص العمل في السوق الأمريكي، مضيفا أن السود وأبناء العرقية اللاتينية هم الأكثر تأثرا من تلك النسبة. ووعد ترامب الحضور باستكماله خطط بنائه الجدار الحدودى مع المكسيك لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

وأضاف الرئيس الأمريكى السابق أن إدارته سوف تحرص على تقليل نفقات الحياة فى الولايات المتحدة حتى يتمكن الشباب من العيش والتملك، وهو الأمر الذى أصبح صعبا فى ظل الأسعار الحالية فى أمريكا، مردفا أنه سوف يقلل من قيمة الضرائب، والعمل على خفض نسب التضخم العالية.