تداول 14 ألف طن و840 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانى البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، 9 سفن، وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 840شاحنة و 260 سيارة.

وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 300 شاحنة و 213 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 540 شاحنة و 47 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة الرياض بينما تغادر السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين أمل وسينا وغادرت ثلاث سفن وهي الرياض ، سينا والحرية 2.

كما تم تداول 3900 طن بضائع و360 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الاربع وهي كوين نفرتيتى، بريدج، اور وايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2660 راكبا بموانيها.



