تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 744 شاحنة و155سيارة .

وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 429 شاحنة و141 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، 315 شاحنة و14 سيارة. حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة سينا بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين أمل وسينا.

كما تم تداول 3800 طن بضائع و382 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور وآيلة، واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة FATMA S، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1772 راكب بموانيها.



