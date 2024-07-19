المتحدث باسم البنتاجون: إسرائيل تتحمل مسئولية إصابة المدنيين فى قطاع غزة

كتب محمد شرقاوى

قال الجنرال باتريك رادير، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكي البنتاجون، «نعلم تماما أن إسرائيل تستهدف حماس بشكل أساسي في هذا النزاع، ونحن على دراية تامة أن حماس تستمر في الاختباء داخل المؤسسات المدنية، ويستخدمون المدنيين كدروع بشرية».

وأضاف «رايدر»، خلال لقاء خاص مع الإعلامية فيروز مكي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، «المدنيون يصابون بسبب هذا الأمر، وهو مؤسف، ونستمر في المحادثات والحديث وتفعيل كل آليات التنسيق مع الجانب الإسرائيلي من أجل الحد من إصابة المدنيين».

وتابع: «وفيما يتصل بالعمليات العسكرية، فإن جيش إسرائيل لديه مسؤولية ويتحمل المسؤولية عن إصابة المدنيين والخسائر التي تحدث في المرافق المدنية، وندعو لتحقيقات موسعة بشكل كبير، وهذا يؤكد أن هناك طبيعة كارثية لهذا النزاع، وهذا يؤدي إلى مزيد من التوترات بداية من السابع من أكتوبر الذي أدى إلى قتل المدنيين الأبرياء».

وواصل: «نحن في حاجة لنرى إنهاء ونهاية لهذا النزاع في أقرب وقت ممكن، ونعمل من الجانب الأمريكي بشكل يقظ من أجل الوصول إلى وقف لإطلاق النار، وبعد ذلك يمكن الحد من التوترات وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع والتقدم لحل الدولتين بين إسرائبل وفلسطين لعيشوا جنبا إلى جنب في أمن واستقرار».

https://www.youtube.com/watch?v=zAsRELdLigA