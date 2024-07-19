اليوم السابع
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الجمعة، 19 يوليو 2024 01:45 م
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اللجنة المنظمة للأولمبياد بباريس: قمنا بتفعيل خطط الطوارئ لضمان استمرار أعمالنا

الجمعة، 19 يوليو 2024 12:47 م
اللجنة المنظمة للأولمبياد بباريس: قمنا بتفعيل خطط الطوارئ لضمان استمرار أعمالنا أولمبياد باريس
أحمد علوى

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أُبلغت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية والألعاب البارليمبية للمعاقين 2024 (Cojop) عن تعطل أجهزة الكمبيوتر نتيجة اعطال فنية ومعلوماتية، وبناء عليه تمت تعبئة الفرق الفنية التابعة لدورة الألعاب الأولمبية فى باريس 2024 بالكامل للحد من التأثيرات، وقالت اللجنة قمنا بتفعيل خطط الطوارئ لدينا لضمان استمرار أعمالنا.

ووفقا لصحيفة لو فيجارو الفرنسية، " تم إبلاغ لجنة أولمبياد باريس 2024 بوجود مشكلة فنية عالمية تؤثر على برامج مايكروسوفت، ويؤثر هذا الحادث على أنشطة تكنولوجيا المعلومات في باريس 2024.







تعطل المطارات

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تعطل الرحلات الجوية

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