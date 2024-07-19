الصحة: تدريب 99 منسقاً إعلامياً بالمحافظات والجهات التابعة والهيئات الشريكة

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تدريب 99 منسقاً إعلامياً من العاملين بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات والجهات التابعة، والمؤسسات والهيئات والمجالس الشريكة وفروع هيئة الرعاية الصحية، بالتعاون مع منظمة الـ«يونيسف»، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار خطة الوزارة لتدريب المنسقين الإعلاميين، وتم تنظيمه على أربع دفعات، بمعدل ثلاثة أيام لكل دفعة، مشيراً إلى أن اليوم الأول من التدريب تضمن تدريبين أولهما «الإعلام الصحي ودوره في تعزيز الوعي لدى المواطنين»، كما تضمن التدريب الثاني «دور التربية الإيجابية في تعزيز السلوك الصحي لدى الأطفال».

وأضاف «عبدالغفار» أن اليوم الثاني تضمن تدريبين، أولهما «الأهداف السيكولوجية لتصميم الرسائل الإعلامية واستخدام الاستمالات المنطقية والعاطفية»، وثانيهما «الإعلام الصحي الحكومي ودوره في بناء الثقة»، إضافةً إلى عرض تقديمي عن استخدامات أداة "الرابيد برو" في تعزيز التواصل مع المواطنين.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن اليوم الثالث من البرنامج التدريبي تضمن تدريبين أولهما «الرسائل الإعلامية المؤثرة ودورها في تعديل السلوك»، فيما دار موضوع التدريب الثاني حول «صياغة البيانات الرسمية في أوقات الأزمات».

وقال «عبدالغفار» إن الدفعات الأربع تضمنت المنسقين الإعلاميين بمديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات، إضافةً إلى المنسقين الإعلاميين بهيئة الرعاية الصحية وفروعها بالمحافظات، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وهيئة التأمين الصحي الشامل، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للصحة النفسية، والمجلس القومي للسكان، وأكاديمية الأميرة فاطمة، والإدارة العامة للإعلام والتعليم والاتصال الصحي.

وأضاف أن التدريب تضمن أيضاً المنسقين الإعلاميين بالهيئة العامة للتأمين الصحي، واللجنة العليا للتخصصات الصحية «الزمالة المصرية»، والمعهد القومي للتغذية، والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، وخدمات نقل الدم القومية.

وتابع «عبدالغفار» أن التدريب تم وفقاً لأسس التدريب العلمية القائمة على التفاعل واستخدام الوسائط المتعددة، والعمل ضمن مجموعات لتبادل الخبرات، إضافةً إلى الجمع بين الجانبين النظري والعملي التطبيقي، مشيراً إلى أنه تم بتنظيم وإشراف المركز الإعلامي للوزارة.