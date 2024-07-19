الرقابة المالية: إصدار أسهم تأسيس شركات جديدة بـ227.5 مليار جنيه خلال 4 شهور

كتب هانى الحوتى

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهر أبريل 2024، وبلغت 204 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 69.3 مليار جنيه، مقارنة بـ131 موافقة خلال شهر أبريل من عام 2023 بقيمة مصـدرة قدرها 9.8 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات نموًا بنسبة 55.7%، وبقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 609.5%.

ووزعت الموافقات بين 203 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 68.7 مليار جنيه خلال شهر أبريل لعام 2024 مقابل 130 موافقة بقيمة 9 مليارات جنيه خلال شهر نفسه من عام 2023 بنسبة نمو 56.2% في عدد الموافقات، 665.2% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم زيادة رأس المال موافقة واحدة بقيمة 600 مليون جنيه خلال شهر أبريل عام 2024 مقارنة مع موافقة واحدة بقيمة 790 مليون جنيه خلال شهر أبريل لعام 2023 بنسبة انخفاض 24.1% بقيمة التأسيس.

وأضافت الهيئة، فى تقرير حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2024 بلغت 1075 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 227.5 مليار جنيه، مقارنة بـ882 موافقة بقيمة مصـدرة قدرها 71.9 مليار جنيه، خلال الفترة الماثلة من العام الماضي، ومن ثم شهدت عدد الموافقات نموًا بنسبة 21.9%، ونموًا بقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 216.6%.

ووزعت الموافقات بين 1071 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 220.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2024 مقابل 872 موافقة، بقيمة 61.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها لعام 2023 بنسبة نمو 22.8% في عدد الموافقات، وبنسبة نمو 258.3% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات تعديل القيمة الاسمية وخفض رأس المال 4 موافقات بقيمة 6.6 مليار جنيه مقارنة مع 10 موافقات بقيمة 10.2 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض 60% في عدد الموافقات و35.1% بقيمة التأسيس.