البورصة توافق على قيد زيادة رأس مال بنك قناة السويس إلى 10 مليارات جنيه

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على قيد زيادة رأس المال المرخص به لبنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية من 5 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه.

وقررت لجنة القيد بالبورصة، قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما لقيد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 5.932 مليار جنيه إلى 9.932 مليار جنيه بزيادة قدرها 4 مليارات جنيه، موزعة على عدد 800 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد بالإضافة إلى 5 قروش مصاريف إصدار للسهم الواحد، مسدد بموجب شهادة إيداع بنكية عن طريق الاكتتاب النقدى لقدامى المساهمين والأرصدة الدائنة المستحقة للسادة المساهمين.

كما قررت اللجنة، قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، من 749.3 مليون جنيه إلى 936.6 مليون جنيه بزيادة قدرها 187.3 مليون جنيه بإصدار عدد 302.1 مليون سهم بقيمة اسمية وقدرها 0.62 جنيه مصرى للسهم، (بواقع 0.25000000414 مجانى لكل سهم أصلى قبل الزيادة) تمويلا من توزيعات الأرباح وفقا للقوائم المالية للشركة فى 31-12-2023.

فيما قررت لجنة القيد، قيد تخفيض رأس المال المرخص به لشركة آراب للتنمية والاستثمار العقارى من 200 مليون جنيه إلى 175 مليون جنيه، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية – أسهم، وقيد تعديل غرض الشركة وبإضافة نشاط "تجارة المواد الغذائية بكافة أنواعها" وبحذف نشاطين من أنشطة الشركة الرئيسية "إقامة وتشغيل الفنادق (الثابتة) القرى السياحية والموتيلات والأنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية واستكمال المنشأة الخاصة بها والتوسع فيها.

ووقعت لجنة القيد بالبورصة، التزام مالى على شركة آراب للتنمية والاستثمار العقارى قدره 10 آلاف جنيه، نظرًا لمخالفتها لأحكام المادة (26) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة (26) من الإجراءات التنفيذية لها.