الخطوط الجوية اليابانية تعلن عودة خدماتها الإلكترونية بالكامل

أ ش أ

أعلنت شركة الخطوط الجوية اليابانية اليوم /الجمعة/ عودة خدماتها الإلكترونية بالكامل بعد انقطاع دام خمس ساعات.



وأوضحت الشركة - فى بيان نقلته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - أن بعض خدماتها بما فى ذلك خدمة الحجز لم تكن متاحة على موقعها الإلكترونى منذ الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة السابعة من مساء اليوم.



ولفتت الشركة إلى أنها لا يمكنها الجزم بأن المشكلة التى واجهتها مرتبطة بالانقطاع الكبير فى أنظمة تكنولوجيا المعلومات الذى حدث فى جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقا داخليا لتحديد الأسباب التى أدت إلى حدوث هذه المشكلة.



وكان الانقطاع الكبير فى أنظمة تكنولوجيا المعلومات قد تسبب فى إحداث اضطرابات ومشكلات فى عدد من المطارات الدولية، بالإضافة إلى التأثير على المجموعات الإعلامية والموقع الإلكترونى لبورصة لندن وغيرها.



وقد أعلنت شركة "مايكروسوفت" للبرمجيات أنه تم إصلاح السبب الرئيسى للخلل التقنى فى تطبيقاتها والذى أثر على الأنظمة الإلكترونية لعدد من القطاعات الاستراتيجية حول العالم، لافتة إلى أن المشكلة نجمت عن آخر تحديث أصدره طرف ثالث، وهو شركة "كراودسترايك" للأمن السيبراني.