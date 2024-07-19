التصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه عقب تعرضه لصعق كهربائى بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

صرحت جهة التحقيق المختصة بدفن جثة عامل يبلغ من العمر 46 سنة، لقى مصرعه عقب تعرضه لصعق التيار الكهربائى بدائرة مركز شرطة جزيرة شندويل، تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل يفيد بوفاة عامل عقب تعرضه لصعق تيار كهرباء أثناء قيامه بتوصيل سلك موتور مياه كهربائى بالمنزل، وتم نقل الجثة للمستشفى، وتوقيع الكشف الطبى عليها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جزيرة شندويل بوصول المدعو خلف ع ع ز 46 سنة عامل إلى مستشفي سوهاج العام " جثة هامدة " إدعاء صعق كهرباء.

وبسؤال شقيق المتوفى محروس ع ع ز 49 سنة عامل، وزوجة المتوفى نادية ش ع ف 39 سنة ربة منزل يقيمان بذات الناحية قررا بأنه أثناء قيام المذكور بتوصيل سلك موتور مياه كهربائي بالمنزل لامست يده السلك مما أدي لصعقه ووفاته.

ولم يتهما أحداً بالتسبب فى ذلك ، ونفيا الشبهه الجنائية تم توقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق، وصرحت بدفن الجثة.