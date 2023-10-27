الاضطراب العاطفي الموسمي.. كيف تحسن نفسيتك فى الخريف؟

كتبت إيناس البنا

مع تغير الطقس تتغير الحالة المزاجية والحالة النفسية لبعض الأشخاص، من الاضطراب إلى الاكتئاب، وهى أعراض لحالات الاضطراب العاطفى الموسمى.

وأوضح الدكتور محمد عادل الحديدى أستاذ الطب النفسى جامعة المنصورة أن "الاضطراب العاطفي الموسمي يتميز بمشاعر تشبه مشاعر الاكتئاب مع تغير الموسم، ويحدث هذا بشكل كبير عند الانتقال من موسم الخريف إلى الشتاء.

وأوضح أستاذ الطب النفسى فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن الاضطراب العاطفى يأتى بأشكال ودرجات مختلفة عند كل شخص، وتشمل أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي

ـ حالة مزاجية متقلبة طوال الوقت.

ـ فقدان المتعة تجاه الأشياء التى يحبها الشخص.

ـ فقدان الاهتمام بالأنشطة اليومية.

ـ الشعور بالغضب.

ـ الشعور باليأس والإحباط.,

ـ نقص الطاقة.

ـ صعوبة في الاستيقاظ في الصباح.

ـ الشعور بالنعاس أثناء النهار.

ـ النوم لفترة أطول من المعتاد.

ـ زيادة الوزن والرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات.

ـ صعوبة في التركيز.

وينصح أستاذ الطب النفسى بتعديل ساعة جسمك من خلال تعريض نفسك لأكبر قدر ممكن من ضوء الشمس الطبيعي لتقليل كمية الميلاتونين المنتجة، وممارسة المزيد من التمارين ويمكن اللجوء إلى مختص عند الشعور بالتوتر والتحدث عما تشعر به.

ولكن فى بعض الحالات الشديدة يحتاج بعض الأشخاص إلى تناول أدوية مضادة للاكتئاب للسيطرة على الأعراض .