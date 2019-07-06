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أعراض الوسواس القهرى.. أبرزها الخوف من التلوث

السبت، 06 يوليه 2019 01:00 ص
أعراض الوسواس القهرى.. أبرزها الخوف من التلوث وسواس قهرى-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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الوسواس القهرى واحد من أبرز الأمراض النفسية التى تؤثر على حياة المريض وحياة من حوله، حيث يصاب بحالة شديدة من الخوف من الأشياء البسيطة، كما أنه يشك فى من حوله ولا يثق فى أحد.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فأن ابرز اعراض الوسواس القهرى هى:

أعراض الوسواس القهرى

1:الخوف الشديد من الوقوع فى الخطأ أمام الاخرين وخصوصا فى المناسبات سواء كان الخطأ لفظى أو بالأفعال التى تصدر منه أمام الاخرين .

2: الشعور الدائم بالذنب دون مبرر، فمع حدوث أى مشكلة يشعر بالذنب الكبير وكأنه السبب فى حدوثه حتى لو كان ليس لديه ذنب فيها.

3:عدم القدرة على الكلام بشكل صحيح أمام الآخرين، حيث يصاب بحالة من التلعثم.

الوسواس القهرى
الوسواس القهرى

4:الخوف الشديد من الأتربة أوعدم نظافة الجسم والمكان المحيط به، مما يسبب قلقا وضيقا لمن حوله.

5:الشكوك الكثيرة وعدم الثقة فى من حوله وتجنب الحديث أو التعامل معهم.

6: يصاب المريض بفوبيا الخوف  من التعرض للتلوث عن طريق لمس الأشياء التي لمسها الآخرون.

وسواس قهرى
وسواس قهرى

7: أفكار عدوانية أو مروعة حول إيذاء النفس أو الآخرين.

8:الحاجة الشديدة لتنظيم الأشياء والعصبية الزائدة عند رؤية أشياء غير مرتبة.

قد يكون سبب الاصابة بالوسواس القهرى هو "العوامل وراثية، او التعرض لمعاملة قاسية وتربية غير سوية  في مرحلة الطفولة،  التعرض للضغط النفسى الشديد والتعرض لصدمات متكررة وخصوصا فى الطفولة، وجود خلل فى الوظائف الحيوية في الدماغ".

عند ظهور هذه الأعراض يجب الذهاب للطبيب فورا لتناول العلاج المناسب مع المتابعة الدورية والتأهيل النفسى.

 


وسواس قهرى

الوسواس القهرى

النفسية

اكتئاب

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