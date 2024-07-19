أبرز كلمات النيابة العامة فى ثالث جلسات محاكمة سفاح التجمع

كتب - أحمد عبد الهادى

ينشر اليوم السابع، إنفوجراف بأبرز كلمات النيابة العامة خلال جلسة محاكمة سفاح التجمع التى قررت، تأجيل محاكمة المتهم بقتل 3 سيدات والتخلص من جثثهن فى الطريق الصحراوى بين محافظات القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية، لجلسة 13 أغسطس المقبل.

أبرز ما جاء بمرافعة النيابة العامة في ثالث جلسات محاكمة سفاح التجمع:

- المجتمع يناشد المحكمة أن تضرب بيد من حديد على رقاب الضالين الفاسدين

- رأينا فظائع في المتهم انتهك حرمات الله واخترق الفطرة التى خُلقت عليها النفوس

- ارتقى إلى مرتبة الشياطين بل تفوق عليهم وارتكب الكبائر فقتل وزنا إرضاءً لشهواته

- سفاح أثيم ينبعث منه رائحة الدم والموت فهو ليس إنسان بل وحش يتغذى على عذاب الآخرين

- كائن مشوه عامل المجنى عليهن كالبهائم وجامع جثثهن غير عابئ بحرمة الموت

- خطط ودبر كيف أن يقتل النساء والاعتداء على جثثهن فتعلم من الشيطان

- بعد تناول المخدرات قام بخنقهن حتى الموت ثم معاشرة جثثهن ثم إلقاء جثثهن في الطريق

- اختار يوم مولده لبدء أولى جرائمه

- تعاطي جوهر مخدر الآيس ومارس الرزيلة معهن