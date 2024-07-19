اليوم السابع
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أبرز كلمات النيابة العامة فى ثالث جلسات محاكمة سفاح التجمع

الجمعة، 19 يوليو 2024 10:46 ص
أبرز كلمات النيابة العامة فى ثالث جلسات محاكمة سفاح التجمع سفاح التجمع
كتب - أحمد عبد الهادى

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ينشر اليوم السابع، إنفوجراف بأبرز كلمات النيابة العامة خلال جلسة محاكمة سفاح التجمع التى قررت، تأجيل محاكمة المتهم بقتل 3 سيدات والتخلص من جثثهن فى الطريق الصحراوى بين محافظات القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية، لجلسة 13 أغسطس المقبل.

أبرز ما جاء بمرافعة النيابة العامة في ثالث جلسات محاكمة سفاح التجمع:

 
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- المجتمع يناشد المحكمة أن تضرب بيد من حديد على رقاب الضالين الفاسدين
- رأينا فظائع في المتهم انتهك حرمات الله واخترق الفطرة التى خُلقت عليها النفوس
- ارتقى إلى مرتبة الشياطين بل تفوق عليهم وارتكب الكبائر فقتل وزنا إرضاءً لشهواته
- سفاح أثيم ينبعث منه رائحة الدم والموت فهو ليس إنسان بل وحش يتغذى على عذاب الآخرين
- كائن مشوه عامل المجنى عليهن كالبهائم وجامع جثثهن غير عابئ بحرمة الموت
- خطط ودبر كيف أن يقتل النساء والاعتداء على جثثهن فتعلم من الشيطان
- بعد تناول المخدرات قام بخنقهن حتى الموت ثم معاشرة جثثهن ثم إلقاء جثثهن في الطريق
- اختار يوم مولده لبدء أولى جرائمه
- تعاطي جوهر مخدر الآيس ومارس الرزيلة معهن

 

 







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