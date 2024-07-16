وزير الصحة: موازنة الوزارة العام المقبل ستكون الأضخم فى تاريخها

كتب وليد عبد السلام

قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان إن موازنة وزارة الصحة العام القادم ستكون أضخم موازنه فى تاريخ الوزارة.

وتابع الدكتور خالد عبد الغفار: ستتيح الموازنه توفير الادوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية وهو ما يتيح تحسين الخدمات الطبية للمواطن.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان أنه سيتم افتتاح المعامل المركزية الجديدة فى الربع الأول من العام المقبل.



وأشار الدكتور خالد عبد الغفار أن التنمية البشرية مهمة جدا لرفع جودة الحياة للمواطن وتدعم قدراته على فهم ما يحدث حولة من تنمية.

وكان قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان قانون منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية أصبح قانون يتم العمل به وتم الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية الخاصة بة وتابع: القانون يمكن تنفيذة بدون لائحة لأنه إطار عام.

وتابع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان إن 6.8 مليون مواطن فوق سن 65 عاما ويحتاجون رعاية صحية كبيرة وتابع : التأمين الصحى يوسع الخدمات المقدمة للجمهور وأضاف أن المستشفيات ستقدم الخدمة للجمهور وفقا لضوابط وتابع القانون ليس خصخصة ولا بيع ولكن يهدف القانون لتعظيم الفائدة منها.

وأضاف أن القانون هدفة تحسين جودة الخدمات واستمرار تدفقها في كل وقت وتابع: العالم يتجة إلي دعم القطاع الخاص لتوفير الخدمات ولكن بظوابط واستكمل : نحتاج الي شركاء لدعم توفير الخدمات.