كل ما تريد معرفته عن أعراض وعوامل وعلاج السكتات الدماغية

كتبت فاطمة خليل

تحدث السكتة الدماغية عندما ينقطع الدم والأكسجين عن الدماغ ، مما يؤدي إلى موت الخلايا العصبية في الدماغ، في غضون ثلاث أو أربع دقائق يمكن أن يؤدي هذا إلى إعاقات جسدية أو عقلية شديدة وحتى الموت، في هذا التقرير نتعرف على أعراض وعوامل خطر وعلاج السكتات الدماغية، بحسب موقع "Health".

قد يعاني مريض السكتة الدماغية من صداع مفاجئ وشديد أو تنميل أو ضعف في جانب واحد أو صعوبة في التحدث أو المشي أو الفهم أو صعوبة في الرؤية أو أعراض أخرى.

والسكتة الدماغية هي حالة طبية طارئة ويجب علاجها على الفور، حتى لو بدا أن الأعراض تختفي. ما هي أعراض السكتة الدماغية؟ يصاحب حدوث السكتة الدماغية واحد أو أكثر من الأعراض التالية:

* تنميل مفاجئ أو وخز أو ضعف في جانب واحد من الجسم

* تداخل في الكلام، صعوبة في البلع، اختناق بالطعام

* دوخة، فقدان للوعي، حتى غيبوبة

* عدم الترابط ، صعوبة الكلام ، صعوبة إيجاد الكلمات

* تشوش الرؤية ، ازدواج الرؤية ، تلاشي الألوان ، فقدان الرؤية الجانبية

* تدلي الجفن ، العمى ، اتساع حدقة العين ، عدم تكافؤ حدقة العين

* ارتباك ، سيلان اللعاب ، أسوأ صداع ، ضعف

* الغثيان أو القيء

* تدلي جانب واحد من الوجه

* مشاكل في الذاكرة



علاج السكتة الدماغية اعتمادًا على نوع السكتة الدماغية - السكتة الدماغية الإقفارية أو النزفية - تستخدم الأدوية والجراحة وإعادة التأهيل لعلاج السكتات الدماغية. قد يشمل العلاج:

1. السوائل الوريدية والأكسجين

2. دواء يكسر الجلطة الوريدية ، خلال ثلاث ساعات من بدء الأعراض

3. مخففات الدم

4. إزالة جلطة الدم عن طريق القسطرة

5. استئصال باطنة الشريان السباتي، وفتح بعض الشرايين لإزالة التجلطات

6. رأب الأوعية الدموية ، وهو توسيع الشريان بالبالون وإدخال دعامة لمنعه من الضيق

7. أدوية لمنع النوبات أو خفض ضغط الدم

8. العلاج التأهيلي للسكتة الدماغية مع فريق من المتخصصين

في حالة السكتات الدماغية ، إذا زاد الضغط داخل الجمجمة لإنقاذ الحياة ، يمكن إجراء الجراحة لتحرير الضغط المتراكم في الدماغ.

عوامل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

* العمر أكثر من 50 سنة

* جنس الذكور

* ارتفاع ضغط الدم

* داء السكري

* التدخين

* تاريخ عائلي للإصابة بسكتة دماغية

* تاريخ القلب

* رفع مستويات الكوليسترول



تأثير السكتة الدماغية إن تأثير السكتة الدماغية على المريض هو فقدان الوظيفة والاعتماد على أنشطته الروتينية اليومية إذا كانت السكتة الدماغية كبيرة.

تتعافى السكتات الدماغية الصغيرة سريعاً ولكن السكتات الدماغية الكبيرة تستغرق وقتًا ونتيجة لذلك هناك فقدان للوظائف وزيادة الأعباء المالية، ويلزم العلاج الطويل والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل.