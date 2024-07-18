وزير قطاع الأعمال يبحث مع سفيرة النرويج بالقاهرة تعزيز التعاون وفرص الاستثمار

كتب عبد الحليم سالم

التقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، السفيرة هيلدا كليميتسدال سفيرة مملكة النرويج بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الشركات التابعة للوزارة والشركات النرويجية.

ورحب المهندس محمد شيمي بالسفيرة النرويجية والوفد المرافق، مشيرًا إلى عمق وتميز العلاقات بين مصر والنرويج، والتطلع لتطوير التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين، واستهداف جذب مزيد من الاستثمارات النرويجية.

وتم خلال اللقاء استعراض ومناقشة عدد من الفرص الاستثمارية ومجالات الشراكة المتاحة لدى الشركات التابعة للوزارة، وكذلك متابعة موقف مشروع إقامة محطة للطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي بالتعاون مع شركة "سكاتك" النرويجية، في إطار استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والتوسع في استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة والتوافق مع الاشتراطات البيئية لضمان استدامة وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة، وذلك بحضور المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومحمد عامر نائب الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ومحمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة.

أكد المهندس محمد شيمي أن التوسع في التعاون مع القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في مشروعات التطوير والتحديث بالشركات التابعة والتوسعات الجديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة عمل الوزارة، والتي تتضمن دعم وتعميق التصنيع المحلي وتنمية الكيانات الصناعية وإحياء صناعات وتحقيق قيمة مضافة وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج والتصدير وتوطين التكنولوجيا الحديثة ووضع خطط تسويقية متطورة ومبتكرة وفعالة، مشيرًا إلى التسهيلات والحوافز التي تحرص الدولة على تقديمها للمستثمرين، والترحيب بالتعاون مع الشركات النرويجية الراغبة في الاستثمار أو التوسع في مصر كبوابة لأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.

من ناحيتها، أعربت سفيرة النرويج عن اعتزاز بلادها بالتعاون مع مصر في العديد من المجالات والحرص على توسيع أوجه التعاون الاقتصادي المشترك، مشيرة إلى اهتمام الشركات النرويجية بالاستثمار والتوسع في السوق المصرية.