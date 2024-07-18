لماذا وسعت شركات قطاع الأعمال العام الشراكة مع القطاع الخاص؟

‬تحليل عبد الحليم سالم

‏وسعت العديد من شركات قطاع الأعمال العام، سواء الشركات القابضة والشركات التابعة، مجال الشراكه مع القطاع الخاص، وذلك بهدف تحقيق المرجو من الشركات خلال المرحلة المقبلة.

‏وتستهدف شركات قطاع الأعمال العام من تلك الشراكة، سواء من خلال القطاع الخاص المصري او العربي او الأجنبي؛ لتحقيق العديد من الاهداف لعل من أهمها قيام المستثمر بضخ استثمارات جديدة في المصانع، وبالتالي زيادة الإنتاجية وتحسين وتطوير المصانع من جانب، أو تدشين مصانع جديدة في نفس الصناعة من جانب آخر .

الامر الثاني هو الحصول على " نو هاو" والاستفادة من الخبرات الكبيرة من القطاع الخاص؛ مما ينعكس على شركات قطاع الأعمال العام بصورة إيجابية.

‏الامر الثالث التمكن من زيادة الإنتاجية وزيادة الصادرات؛ ما ينعكس على زيادة موارد وأرباح شركات قطاع الأعمال العام.

الأمر الرابع هو تحقيق المزيد من الشفافية والحوكمة، و هيكلة الشركات مما يسهم في منافساتها بشكل كبير في السوق المحلي والدولي.

الأمر الخامس التحرك نحو الاقتصاد الأخضر وهو اتجاه عالمى، من المهم أن تتوجه له شركات قطاع الأعمال العام الفترة المقبلة.