وزير الإسكان: التوسع فى مشروع سكن لكل المصريين لتلبية رغبات جموع الشعب

كتب محمد شرقاوى

قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّه كان شارك في جلسات اللجنة الخاصة بأعضاء البرلمان لمناقشة برنامج الحكومة، موضحًا: "المناقشات والمداخلات كانت محل تقدير واهتمام منا بشكل كامل".

وأضاف "الشربيني"، في لقاء مع الإعلامية آية عبد الرحمن، على قناة "إكسترا نيوز": "برنامجنا به مجموعة من الأهداف الاستراتيجية مثل تنظيم الموارد والإيرادات والتوسع في مشروع سكن لكل المصريين لتغطية الشريحة الكبيرة من جموع الشعب المصري بالشريحتين، منخفض ومتوسط الدخل".

وتابع: "لدينا الاستدامة فيما يخص مدن الجيل الرابع واستمرار تنفيذنا للمدن الكبيرة مثل مدينة العلمين والعاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة وغيرها من المدن الجديدة وتغيير الصورة البصرية العامة لمدن الجيل الأول والثاني والثالث، ومشروع حياة كريمة الذي يعتبر أحد أهم المشروعات على قائمة الأولويات الخاصة ببرنامج وزارة الإسكان في مرحلة قادمة، وهناك أيضا مشروعات الصرف الصحي الاستراتيجية والمياه وتحلية مياه البحر الذي يعتبر هدفا استراتيجيا الفترة القادمة".



