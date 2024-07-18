وزير الإسكان: نواصل العمل بحياة كريمة ولدينا استراتيجية لتحلية مياه البحر

كتب محمد شرقاوى

قال المهندس شريف الشربيني وزير الأسكان إن برنامج وزراه الإسكان به العديد من الاستراتيجيات ومنها تعظيم الموارد والإيرادات، ومشروع سكن لكل المصريين لتغطية جميع متطلبات الشعب المصري من وحدات إسكان.

وأضاف المهندس شريف الشربيني وزير الأسكان، خلال حواره على قناة إكسترا نيوز على هامش جلسة مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة الجديدة، :" ومن ضمن الاستراتيجية نعمل على زيادة المدن الجديدة التي تعمل بمواصفات الجيل الرابع والاستمرار في تنفيذ المدن الجديدة كالعلمين والعاصمة الإدارية، ومشروع حياة كريمة أهم مشروع قائم على وزارة الإسكان، واستراتيجية تحلية مياه البحر الفترة القادمة.

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس، على برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، عن الفترة (2024-2027) ومنحها الثقة، فى ضوء المواد الدستورية واللائحية، مع التوجيه بسرعة تنفيذ التوصيات التى تضمنها تقرير اللجنة الخاصة التى شُكلت لدراسة البرامج، فى حضور رئيس مجلس الوزراء و28 وزيرًا.

وشهدت الجلسة، توجيه التحية والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على الجهود المبذولة للنهوض بالدولة المصرية واستمرار مسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادى، فضلا عن شكره على الممارسة الديمقراطية غير المسبوقة التى تشهدها الدولة المصرية منذ توليه مقاليد الحكم.