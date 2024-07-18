اليوم السابع
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وزارة التعليم تراجع نموذج إجابة الفلسفة والأحياء قبل التصحيح

الخميس، 18 يوليو 2024 10:00 ص
وزارة التعليم تراجع نموذج إجابة الفلسفة والأحياء قبل التصحيح وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم، على مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في تصحيح امتحانات الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا، للثانوية العامة،موضحة أنه يتم مراجعة أيضا بيانات الطلاب فى كراسة البابل شيت للتأكد من أن البيانات مكتملة وصحيحة حتى يتم التصحيح بشكل سليم دون مشكلات ولضمان حصول كل طالب على حقه أثناء التصحيح.

وأدى أمس طلاب الثانوية العامة، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، حيث أدى طلاب الشعبة العلمية (العلوم) الامتحان فى مادة الأحياء، بإجمالى عدد (414085) طالب وطالبة ، وأدى طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) الامتحان فى مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالى عدد (99905) طالب وطالبة، بينما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة الفلسفة والمنطق بإجمالى عدد (192789) طالب وطالبة ، وذلك أمام (1986) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء)، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) بإجمالى عدد (1643) طالب وطالبة، بينما أدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة الاقتصاد بإجمالى عدد (٢٥٥) طالب وطالبة.

 







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