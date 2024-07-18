اليوم السابع
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نانسي بيلوسي أخبرت بايدن أن استمراره قد يؤثر فى فرص انتخاب الديمقراطيين بمجلس النواب

الخميس، 18 يوليو 2024 08:15 م
نانسي بيلوسي أخبرت بايدن أن استمراره قد يؤثر فى فرص انتخاب الديمقراطيين بمجلس النواب نانسى بيلوسى
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها من مصادر لأسوشيتد برس قالت إن نانسي بيلوسي أخبرت جو بايدن أن استمراره فى الترشح للانتخابات قد يؤثر في فرص انتخاب المرشحين الديمقراطيين بمجلس النواب. 

وكان السيناتور الديمقراطى جون هيكنلوبر قال إن انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الانتخابات الرئاسية الأمريكية سيكون بمصلحة أمريكا.

وأكد هيكنلوبرأن بايدن سيضع مصلحة أمريكا أولا ويعمل نحو ذلك الاتجاه، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وكانت شبكة "سى أن إن" قد كشفت فى وقت سابق أن نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكى السابقة والشخصية البارزة فى الحزب الديمقراطى، قد أخبرت الرئيس جو بايدن سرا فى محادثة هاتفية مؤخرا بينهما، أن الاستطلاعات تظهر عدم قدرته على هزيمة دونالد ترامب فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، وأن بايدن قد يدمر فرص الديمقراطيين فى الفوز بأغلبية مجلس النواب فى نوفمبر لو واصل مساعيه للفوز بفترة رئاسية ثانية، بحسب ما أفاد أربعة مصادر مطلعين على المكالمة الهاتفية.







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