البيت الأبيض: نتوقع أن يلتقي نتنياهو وبايدن عندما يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي واشنطن

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها من البيت الأبيض بتوقع أن يلتقي نتنياهو وبايدن عندما يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي واشنطن، ولا يزال يساورنا القلق إزاء الخطاب والأفعال المتعارضة مع السلام والأمن في الضفة الغربية.

وأضاف البيت الأبيض إننا نريد فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح للسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وعلى إسرائيل تجنب تنفيذ أي ممارسات تشجع على العنف بطريقة أو بأخرى، ولا نرى أي مؤشرات على شن حرب شاملة في شمال إسرائيل على الحدود مع لبنان.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.



ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.



ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

