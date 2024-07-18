"معاً نحو بيئة أفضل" مبادرة لتجميل شكل محولات الكهرباء بمدينة أسوان الجديدة.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

شهدت مدينة أسوان الجديدة جنوب مصر، مبادرة نوعية تحمل عنوان "معاً نبدع نحو بيئة أفضل من أجل مصر"، لتجميل وتزيين مناطق الإسكان الاجتماعى بالمدينة الجديدة، ورسم وتلوين محولات الكهرباء الموجودة فى المنطقة لتعكس لوحة فنية ومنظر جمالى للناظرين.

قالت المهندسة آلاء عمر، منسق عام وحدة التطوير المؤسسى بجهاز مدينة أسوان الجديدة ومنفذ المبادرة، إن مبادرة "معا نبدع نحو بيئة أفضل من أجل مصر"، هى عبارة عن تنفيذ حملة لتشجير وتجميل وزراعة وتنسيق الموقع العام وتنفيذ دهانات تجميلية وعمل مظلات انتظار بمناطق الوحدات السكنية للإسكان الاجتماعى بالمدينة، وذلك فى إطار تحقيق الأهداف الإستراتيجية لمصر فى صناعة بيئة نظيفة وآمنة.

وأضافت المهندسة آلاء عمر، فى تصريحات خاصة، أن المبادرة جاءت بناءً على بروتوكول تعاون بين جهاز مدينة أسوان الجديدة، برئاسة المهندس أحمد عبد العظيم، ومؤسسة أم حبيبة بأسوان، بالتنسيق مع كلية التربية النوعية جامعة أسوان، ومشاركة الطالبات: ياسمين سامح ودنيا أسامة وإسراء موسى.

وأشارت، إلى أن المبادرة شملت المشاركة بأعمال التجميل والرسم والدهانات وعمل رسوم لألعاب الأطفال، بعد أن تم تحديد منطقة الإسكان الاجتماعى بالحى الثانى بالمجاورة الثالثة لتنفيذ هذه المبادرة، مضيفةً أن جهاز المدينة أشرف على أعمال التنفيذ والتجهيز للمسطحات الخضراء لتنفيذ أعمال التشجير والزراعات بالمنطقة.

وأوضحت، أن منطقة المجاورة الثالثة بالحى الثانى شهدت قيام فريق التنفيذ بمشاركة المهندس محمد نبوى، مهندس زراعى، ومتابعة المهندس أحمد هاشم، معاون رئيس الجهاز، بعمل رسومات على جدران ومحولات الكهرباء، التى تحولت إلى لوحات فنية وأشكال جمالية وكذلك رسومات لأشكال مختلفة من الألعاب والرسومات على الأرض والتى تهدف إلى تسلية الأطفال بألعاب آمنة ونظيفة.

وأبدى سكان وأهالى المجاورة الثالثة بمدينة أسوان الجديدة إعجابهم الشديد من هذه المبادرة والتى غيرت وجه شوارع المنطقة ورسمت البهجة على وجوه الأطفال ، مؤكدين تعاونهم مع المبادرة لتحقيق كل أهدافها ومقدمين الشكر لجهاز مدينة أسوان الجديدة وكل المؤسسات والأشخاص الذين ساهموا فى تحقيق هذا الانجاز.



مبادرة تجميل شكل محولات الكهرباء بمدينة أسوان الجديدة (1)



مبادرة تجميل شكل محولات الكهرباء بمدينة أسوان الجديدة (3)



مبادرة تجميل شكل محولات الكهرباء بمدينة أسوان الجديدة (4)



مبادرة تجميل شكل محولات الكهرباء بمدينة أسوان الجديدة (5)



مبادرة تجميل شكل محولات الكهرباء بمدينة أسوان الجديدة (6)