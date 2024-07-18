محافظ كفر الشيخ يتفقد عددا من مشروعات حياة كريمة بمطوبس

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، عددا من المشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى مطوبس، فتفقد مشروع إنشاء 9 عمارات "سكن كريم" بقرية وقف بحري، بمركز مطوبس، وتفقد مركز طب الأسرة بالجزيرة الخضراء بمركز مطوبس ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد رأفت معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات، واللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس.

وقال محافظ كفرالشيخ إن مشروع إنشاء (9) عمارات "سكن كريم" بقرية وقف بحري تم تنفيذه على مساحة 5300 م٢، بتكلفة 55 مليون جنيه، ويضم المشروع 9 عمارات بواقع 72 شقة، بنسبة تنفيذ 98%، على أن يتم التسليم النهائي للمشروع خلال أيام.

كما تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، مركز شباب "خان الجني" بمطوبس، كما تفقد مكتب البريد النموذجي بالجزيرة الخضراء، بمركز مطوبس، مؤكداً ان مكتب البريد النموذجي بالجزيرة الخضراء، يقدم الخدمات البريدية الفورية لأهالينا بقرى وتوابع الجزيرة الخضراء ضمن منظومة الخدمات والمصالح والمجمعات الحكومية التي تهدف للنهوض بالخدمات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بالإضافة إلى إنشاء مجمع زراعة للخدمات الزراعية، ومجمع حرفي للصناعات الصغيرة، ومجمع للمدارس، وكل الخدمات بمنطقة واحدة مقسمة إلى مجمعات خدمية متكاملة ضمن مشروعات حياة كريمة بمركز مطوبس.