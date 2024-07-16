محافظ المنوفية يقرر تخصيص مقر تحسين البيئة للتأمين الصحى للارتقاء بالخدمات

المنوفية - محمد فتحى

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تخصيص مبنى تحسين البيئة بشارع سعد زغلول التابع لحى شرق شبين الكوم كمقر جديد لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لمرضى التأمين الصحي.

وتفقد محافظ المنوفية مقر مبنى تحسين البيئة وبحضور عواطف طاحون رئيس حى شرق، وأشار المحافظ إلى أن الهدف من قرار التخصيص تخفيف العبء عن كاهل المرضى المترددين على عيادة أبو بكر الصديق وتسهيل إجراءات صرف العلاج والمساهمة فى الحد من الزحام والتكدس تخفيفًا عليهم والحد من آلامهم تأكيدًا على حقوقهم فى الحصول على خدمة طبية أفضل.

وأضاف المحافظ أنه قد سبق وتم تخصيص مبنى مقر حى غرب شبين الكوم القديم لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى فرع المنوفية، وذلك بهدف استغلاله للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالى المحافظة.

وأكد محافظ المنوفية، أننا مستمرون فى التواصل المباشر مع شكاوى ومتطلبات المواطنين، مشيرًا إلى دعمه الدائم والمستمر للقطاع الصحى والذى يقع على رأس أولويات منظومة العمل لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية لاتخاذ كافة القرارات اللازمة وتوفير سبل الدعم والاحتياجات للنهوض بالقطاع الطبى لمواكبة التطور فى أداء الخدمة الطبية.