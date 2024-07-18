محافظ الدقهلية يوجه بسرعة الانتهاء من محطة مياه شربين بعد شكاوى المواطنين

الدقهليه شريف الديب

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم الخميس أعمال التشطيبات النهائية الجارية لتوسعات محطة مياه شربين، للوقوف علي معدلات التنفيذ وتذليل العقبات، وذلك بحضور المهندس خالد نصر رئيس مجلس ادارة شركة مياه الصرف الصحي ومدير المتابعة بالمحافظة، وذلك في إطار سلسلة الجولات اليومية المفاجئة لمحافظ الدقهلية بمراكز ومدن المحافظة والتي يلتقي خلالها بالمواطنين لحل مشاكلهم وتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم.

وقال اللواء "مرزوق " جئت إلي هنا اليوم نتيجة لكثرة شكاوي المواطنين من ضعف وانقطاع المياه في عدد من المناطق بالمدن والقري لرفع المعاناة عنهم من خلال خطوات جادة لحل المشكلة وذلك بتشغيل المحطات الجديدة.



وأمر " المحافظ " بسرعة الانتهاء من الأعمال الفنية المتبقية وهي ( أعمال مراقبة الجودة والمعامل والتحاليل) لدخول توسعات المحطة الجديده الخدمة للقضاء علي هذه المشكله نهائياً.

ووجه اللواء مرزوق لرئيس شركة مياه الشرب ولطاقم العمل المنفذ للأعمال بالعمل علي مدار 24 ساعه وتكثيف الاعمال من خلال مضاعفة فرق العمل لسرعة الانتهاء من الأعمال للبدء في تشغيل التوسعات الجديدة للمحطة وزيادة ضخ المياه في الخطوط لتلبية احتياجات المواطنين اللازمة من المياه.



كما وجه المحافظ لرئيس شركة مياه الشرب بالدفع بسيارات مياه شرب الي المدن والقري التي يوجد بها ضعف او انقطاع للمياه لحين تشغيل التوسعات الجديده للمحطة ودخولها الخدمة .

وأشار اللواء مرزوق الي أن حل مشكلة ضعف وانقطاع المياه بعدد من مدن وقرى المحافظة من أولي اهتمامي وسنعمل علي حلها من خلال التعاون مع شركة مياه الشرب والصرف وكافة الجهات المعنية.



ومن جانبه، قال المهندس خالد نصر نقدم اعتذارنا لمواطنى مركز شربين وبلقاس وطلخا علي ضعف المياه الفترة الماضيه وسيتم حل المشكله نهائياً في القريب العاجل عقب الانتهاء من أعمال توسعات محطة مياه شربين وتشغيلها منتصف شهر أغسطس القادم.