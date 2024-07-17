محافظ الدقهلية يأمر بصرف مكافأة مالية لرؤساء أحياء وصرف مكافأة للعالمين

الدقهلية شريف الديب

أمر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الاربعاء بصرف مكافأة مالية لرؤساء أحياء ومراكز شرق وغرب المنصورة ومنية النصر وجمصه وهم محمد امين رئيس حي شرق المنصورة، وأحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصورة، والمحاسب محمد عبدالباقي رئيس مركز ومدينة منية النصر، واللواء عادل برغش رئيس مدينة جمصه.

بالإضافة إلي صرف مكافأة للعالمين بهذه المجالس والمختصين بملفات النظافة والاشغالات ،وذلك لجهودهم المبذولة للارتقاء بمستوى النظافة ورفع الاشغالات وتحسين الخدمات المقدمة والخدمات المقدمة للمواطنين كل في نطاق مركزه ومدينته.

ووجه اللواء مرزوق، خالص شكره وتقديره لرؤساء هذه الأحياء والمراكز لجهودهم المبذولة في تحسين الصوره البصرية للمواطنين من خلال رفع القمامة من الشوارع والمخلفات الصلبة وقص الأشجار، وكنس الأتربة وإزالة الاشغالات ومراقبة الأسواق لضبط الأسعار .

وأكد " المحافظ " علي أن هذه هي الخطوة الأولي فقط وأريد المزيد من العمل وبذل الجهد من أجل تقديم كافة الخدمات للمواطن في كافة القطاعات الخدمية وحل مشاكله وتلبية احتياجاته.

كما أكد اللواء " مرزوق " علي أن جولاته المفاجئة مستمرة ولن تنقطع من أجل مواصلة العمل لتقديم كافة الخدمات للمواطنين وحل مشاكلهم في مختلف القطاعات من خلال التعاون والتنسيق مع كافة أجهزة الدولة المختلفة .