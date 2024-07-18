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لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى تجتمع مساء اليوم لتحديد سعر الفائدة

الخميس، 18 يوليو 2024 11:05 ص
لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى تجتمع مساء اليوم لتحديد سعر الفائدة البنك المركزي المصري
كتب - أحمد يعقوب

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تجتمع مساء اليوم الخميس لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى للنظر في تحديد سعر الفائدة للفترة المقبلة، ويتوقع الخبراء تثبيت  سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب، أو ربما تخفيض محدود لـ سعر الفائدة.

كانت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضى، قررت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية لـ البنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

 







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