لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى تجتمع مساء اليوم لتحديد سعر الفائدة

كتب - أحمد يعقوب

تجتمع مساء اليوم الخميس لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى للنظر في تحديد سعر الفائدة للفترة المقبلة، ويتوقع الخبراء تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب، أو ربما تخفيض محدود لـ سعر الفائدة.

كانت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضى، قررت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية لـ البنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.