محافظ البنك المركزى المصرى يوقع على مذكرة تعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية

كتب احمد يعقوب

وقع حسن عبد الله ، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، بمقر البنك على مذكرة تعاون مع الوكالة الفرنسيــة للتنمية (Agence Française de Développement- AFD) للبدء في تنفيذ برنامج Finance in Common، الذي يستهدف دعم التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر من خلال تعزيز مبادئ التمويل المستدام في القطاع المالي والمصرفي والعمل على تطوير وإتاحة التمويل المستدام للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار جهود تعزيز الاستدامة والتمويل المستدام.

و تمت مراسم التوقيع في حضور السفير الفرنسي بجمهورية مصر العربية إريك شيفالييه، وكليمانس فيدال دي لا بلاش المدير الاقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية في جمهورية مصر العربية، وعدد من قيادات البنك المركزي المصري وممثل الاتحاد الأوروبي.



وتهدف الوكالة الفرنسية للتنمية من خلال برنامج Finance in Common إلى بناء شراكات مع المؤسسات المالية والمصرفية والجهات الرقابية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عن طريق تقديم برامج الدعم الفني وبناء القدرات وكذلك تسهيلات ائتمان للبنوك المشاركة بالبرنامج بغرض التوسع في تمويل مشاريع تراعي العناصر البيئية والاجتماعية.



تتضمن الشراكة بين الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك المركزي المصري تقديم الدعم الفني في الموضوعات ذات الصلة بالعمل المناخي والتمويل المستدام مثل إدارة المخاطر البيئية وطرق إعداد التقارير والإفصاح عن تطورات التمويل المستدام لتعزيز مساهمة القطاع المصرفي في تمويل أهداف التنمية المستدامة مما يعمل على تحقيق رؤى واستراتيجيات الدولة المصرية في هذا الشأن.



ويأتي هذا التعاون في إطار توجهات البنك المركزي المصري لتطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال إيماناً بالدور الحيوي الذي يقوم به القطاع المصرفي في مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية.