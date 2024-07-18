كيف ندعم كبار السن فى مواجهة مرض السكرى؟

كتب – حسام الشقويرى

مرض السكري هو حالة مزمنة يمكن أن تلحق الضرر بعملية التمثيل الغذائي في الجسم، ونتيجة لذلك، فإنه يزيد من خطر الإصابة بالعدوى ويمكن أن يلحق الضرر بالقلب والكلى والعينين والأعصاب، ومع ذلك، مع الرعاية والإدارة الكافية، يمكن للمرء بالفعل السيطرة على مرض السكري. وفقا لما نشره موقع thehealthsite

4 أشياء يمكنك القيام بها لدعم كبار السن

ساعدهم على تناول طعام مغذي:



إن اختيار الأطعمة بحكمة واتباع نظام غذائي مناسب لمرضى السكري (مع مجموعة متنوعة من الأطعمة) سيساعدهم على الحصول على الكميات المناسبة من البروتين والدهون والكربوهيدرات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تعديل النظام الغذائي لمرضى السكري بطرق مختلفة لتسهيل اتباعه بالنسبة لكبار السن الذين قد يجدون صعوبة في اتباعه. أصبح مرض السكري بين كبار السن أكثر انتشارًا، لذا إذا كنت أنت أو أحد كبار السن المقربين مصابًا بمرض السكري، ففكر في طلب مساعدة أخصائي التغذية.

احرص على إجراء فحوصات اعتلال الشبكية واعتلال الأعصاب السكري:



يمكن أن يؤدي استمرار الإصابة بمرض السكري إلى تلف أعينهم وأعصابهم. ويمكن أن يؤدي اعتلال الشبكية السكري إلى العمى وفقدان البصر إذا تُرك دون علاج. وبالمثل، يمكن أن يؤدي اعتلال الأعصاب السكري إلى إضعاف أقدامهم ويجعل من الصعب عليهم المشي. وكما ذكرنا سابقًا، يمكن أن يؤدي الاكتشاف والعلاج في الوقت المناسب إلى إنقاذ أحبائك من المضاعفات. احجز مواعيد فحوصات طبية منتظمة واستشر طبيبًا متخصصًا في مرض السكري.

شجعهم على ممارسة الرياضة والبقاء سعداء:



يمكن أن تساعد الأنشطة البدنية في التحكم في مستويات السكر في الدم. يمكن أن تكون اليوجا والتأمل والمشي الصباحي فعّالة في الحفاظ على نشاطهم وصحتهم. تذكر إرشادات النشاط البدني، مثل جدولة ممارسة الرياضة بعد ساعة أو نحو ذلك من تناول الوجبة عندما تكون مستويات السكر في الدم أعلى عادةً.

قدم لهم برنامج رعاية مرضى السكري:



يمكن لبرامج رعاية مرضى السكري أن تساعدهم في السيطرة على مرض السكري لديهم بشكل فعال. كما أن الدعم المستمر من مدرب الصحة سيساعدهم على البقاء متحفزين. إن تقديم برنامج رعاية مرضى السكري لهم يمكن أن يضمن لهم رعاية شاملة وإدارة مرض السكري .

