أخطاء هتبوظ الدايت وتزود رغبتك فى تناول السكريات.. خبير تغذية يوضح

كتبت فاطمة خليل

قال الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية بجامعة عين شمس، إن نهم السكريات أو الرغبة الشديدة فى تناول السكريات والمعجنات من المشاكل الشائعة لدى الكثير من الأشخاص خاصة فى فترة الليل وهو ما يسبب زيادة الوزن أو عدم الالتزام بالدايت أحيانا.

وأوضح أن من أبرز الأخطاء التى تزيد رغبتك فى تناول السكريات والمعجنات هى تناولها على مدار اليوم، مما يؤدى إلى إضطراب في مستويات سكر الدم و بالتالي هرمون الأنسولين الذى يرتفع بشكل كبير لتصحيح مستويات سكر الدم المرتفعة وهذا التصحيح يسبب إنخفاض في سكر الدم وعلى إثره تشعر بنهم شديد للسكر.

وتابع أن من الأخطاء التى تسبب نهم السكريات هو أن أكلك طول اليوم أقل من أحتياجاتك إذا كنت تتبع دايت قاسي أو تحاول تقليل طعامك أكثر من اللازم على مدار اليوم، وبالتالي هرمونات الجوع ترتفع و النهم للسكر يزيد لأنه أبسط صورة من الطاقة التى يستخدمها الجسم.

وأشار إلى أن قلة النوم من الأشياء التى تزيد نهم السكريات لديك ، كما ان قلة النوم لها تأثيرات على معدل الحرق والشهية وتزيد رغبتك في تناول السكريات و الحلويات.

وشدد على ضرورة شرب كثير من الماء لأن الجفاف من أهم أسباب زيادة نوبات النهم بشكل عام لأن الجسم في حالة الجفاف يعبر عن إحتياجه للماء عن طريق شعور الجوع.

ماذا تفعل عند الشعور بالنهم للحلويات؟

وأوضح الدكتور كريم جمال أنه عند الشعور بالجوع يمكنك تجهيز وجبة خفيفة فيها نسبة بروتين عالية مع ألياف و بعض من الدهون الصحية. على سبيل المثال, كوب من الزبادي اليوناني مع بعض من الفاكهة أو المكسرات.

وأكد أن هذه الوجبة تساعد في زيادة أستقرار سكر الدم و تحفيز هرمونات الشبع أو تناول وجبة عشاء متوازنة.