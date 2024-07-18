اليوم السابع
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الخميس، 18 يوليو 2024 09:18 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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فتح باب الالتحاق بالدفعة الـ13 للدراسة بموقع "إعداد المفتين عن بعد"

الخميس، 18 يوليو 2024 09:00 ص
فتح باب الالتحاق بالدفعة الـ13 للدراسة بموقع "إعداد المفتين عن بعد" إعداد المفتين عن بعد
كتب لؤى على

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أعلنت دار الإفتاء عن بدء تلقى طلبات الالتحاق للدفعة الثالثة عشر- المجموعة الثانية للالتحاق بالدراسة بموقع إعداد المفتين عن بُعد.

يقدم الموقع نظامًا تأهيليـًّا وتدريبـيـًّا على الإفتاء باستخدام تكنولوجيا التعليم الإلكتروني على الأسس العلمية الدقيقة، والمعايير التربوية الحديثة، مدته ثلاث سنوات دراسية، وتشرف على الموقع لجنة علمية مُشكَّلة من كبار علماء الأزهر الشريف.

شروط القبول:

أن يكون حاصلًا على ليسانس من إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر أو ما يعادلها  بتقدير جيد على الأقل، وأن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي.

أن يجتاز امتحان القبول (المقابلة الشخصية).

الأوراق المطلوبة

صورة شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.

صورة البطاقة الشخصية (للمصريين) وصورة جواز السفر لغير المصريين.

(6) صور شخصية.طلب التحاق من المتقدم أو السفارة التابع لها باسم مفتي جمهورية مصر العربية.

صور (الشهادة / الشهادات) العلمية التي حصل عليها موثقة أو مستخرج رسمى منها .

السيرة الذاتية.

يتم الاطلاع على الأصول وقت التقديم، كما يجب أن تكون كل الأوراق لغير المصريين موثقة ومعتمدة من السفارة المصرية.

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اعداد المفتين عن بعد

دار الافتاء

الافتاء

المفتين




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