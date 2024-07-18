طبيب بايدن: العلامات الحيوية للرئيس الأمريكى لا تزال طبيعية

وكالات

أكد طبيب الرئيس الأمريكى جو بايدن إن العلامات الحيوية للرئيس الأمريكى لا تزال طبيعية، مؤكدا أنه سيواصل أداء عمله كالمعتاد، مشيرا إلى أن بايدن يعانى من أعراض الجهاز التنفسى العلوى المرتبطة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

يذكرأن، قال البيت الأبيض، أمس إن الرئيس الأمريكى جو بايدن ثبتت إصابته بمرض كوفيد-19، وذلك أثناء رحلة انتخابية إلى لاس فيجاس يوم الأربعاء ويعانى من أعراض خفيفة.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير عن نتيجة الاختبار الإيجابية للرئيس، والمرشح للرئاسة - 81 عامًا- بعد أن قال رئيس منظمة UnidosUS، وهى منظمة حقوق مدنية لاتينية، إن بايدن لن يتمكن من التحدث فى حدث مقرر بسبب إيجابية إصابته بفيروس كورونا.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الرئيس بايدن يعانى من أعراض خفيفة بعد إصابته بفيروس كورونا، وعن الخطوة التالية التى سيتم اتخاذها قالت بيير " سيعود إلى ديلاوير حيث سيعزل نفسه وسيواصل أداء جميع واجباته بشكل كامل خلال تلك الفترة".

ووفق طبيب بايدن فإن الرئيس يعانى من "أعراض خفيفة"، وأن "بايدن تلقى لقاح كوفيد والجرعة المعززة".