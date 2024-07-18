هاريس: هناك الكثير من الأمور على المحك فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية

محمد جمال

أكدت نائبة الرئيس الأمريكى كاميلا هاريس أن الانتخابات الأمريكية المقبلة سيكون لها تداعيات هامة على الشارع الأمريكى، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الأمور على المحك فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية.



وفي كلمة لها أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الخميس، أشارت هاريس إلى أن الحزب الجمهوري يقدم برنامجا يمنع وصول الأمريكيين إلى كثير من الفرص ويدعي تحقيق الوحدة، لافتة في الوقت ذاته إلى أن برنامج الحزب الجمهوري يستهدف أصحاب الشركات الكبرى وليس الطبقة المتوسطة.



وأضافت أن كل قرار يتخذه بايدن يصب في صالح العمال الأمريكيين ويخفف معاناتهم، مبينة أن الحزب الجمهوري يدعي وضع الطبقة الوسطى على أجندة أولوياته وهو أمر غير صحيح.



وقالت هاريس إن الولايات المتحدة خسرت في عهد ترامب عشرات الآلاف من وظائف التصنيع، موضحة أنه في المقابل عملت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على خفض أسعار الأدوية وحماية التأمين الاجتماعي وتعزيز الرعاية الصحية.

يذكرأن، قالت صحيفة نيويورك تايمز إن حملة الرئيس الأمريكى جو بايدن تجرى تقييما لمواجهة محتملة بين كاملا هاريس وترامب فى الانتخابات الرئاسية القادمة.

وفى استطلاع جديد أجرته شبكة إيه بي سي نيوز، قال ثلثي الأمريكيين - بما في ذلك أغلبية من أنصار جو بايدن- إن الرئيس البالغ 81 عام يجب أن يتنحى عن منصبه كمرشح مفترض من حزبه الديمقراطي لمنصب الرئيس في الانتخابات المقرر عقدها نوفمبر، بالنظر إلى أدائه في المناظرة أمام ترامب قبل أسبوعين رغم استمرار الرجلين في التنافس بالتساوي دون أي تغيير في تفضيلات التصويت بعد المناظرة.