هاريس: هناك الكثير من الأمور على المحك فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية

أكدت نائبة الرئيس الأمريكى كاميلا هاريس أن الانتخابات الأمريكية المقبلة سيكون لها تداعيات هامة على الشارع الأمريكى، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الأمور على المحك فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وفي كلمة لها أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الخميس، أشارت هاريس إلى أن الحزب الجمهوري يقدم برنامجا يمنع وصول الأمريكيين إلى كثير من الفرص ويدعي تحقيق الوحدة، لافتة في الوقت ذاته إلى أن برنامج الحزب الجمهوري يستهدف أصحاب الشركات الكبرى وليس الطبقة المتوسطة.
وأضافت أن كل قرار يتخذه بايدن يصب في صالح العمال الأمريكيين ويخفف معاناتهم، مبينة أن الحزب الجمهوري يدعي وضع الطبقة الوسطى على أجندة أولوياته وهو أمر غير صحيح.
وقالت هاريس إن الولايات المتحدة خسرت في عهد ترامب عشرات الآلاف من وظائف التصنيع، موضحة أنه في المقابل عملت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على خفض أسعار الأدوية وحماية التأمين الاجتماعي وتعزيز الرعاية الصحية.
هاريس: هناك الكثير من الأمور على المحك فى الانتخابات الرئاسية الأمريكيةالخميس، 18 يوليو 2024 09:16 م
مشاركة
أكدت نائبة الرئيس الأمريكى كاميلا هاريس أن الانتخابات الأمريكية المقبلة سيكون لها تداعيات هامة على الشارع الأمريكى، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الأمور على المحك فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
مشاركة