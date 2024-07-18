صعود مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأسبوع بتداولات تتجاوز 4 مليارات جنيه

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 4 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.952 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 28653 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 35333 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 12381 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 6495 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 9374 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 2776 نقطة.