صعود قوى لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات ورأس المال يربح 26 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود، وربح رأس المال السوقي 26 مليار جنيه بعد مرور نصف ساعة على بدء جلسة التداول.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.42% ليصل إلى مستوى 28742 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.61% ليصل إلى مستوى 35415 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.37% ليصل إلى مستوى 12417 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 6491 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 9379 نقطة.