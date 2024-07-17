أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 17-7-2024

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 17-7-2024.

إيقاف تداول سهمين

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهما: الملتقى العربي للاستثمارات، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي.

البورصة تربح 34 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 34 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.931 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 822.9 مليون ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 98.6 ألف عملية لعدد 206 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 88.93% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.53%، والعرب على 6.54%، واستحوذت المؤسسات على 20.87% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.12%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 67.6 مليون جنيه، 64.5 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 113.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء 231.3 مليون جنيه، 16.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 28340 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 34853 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 12248 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 6426 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 9270 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 2738 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 6444 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1729 نقطة.

وصعدت أسهم 119 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 30 شركة، ولم تتغير مستويات 57 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الملتقى العربي للاستثمارات بسعر إغلاق 2.218 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.96%.

- إعمار مصر للتنمية بسعر إغلاق 7.150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.17%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 1.715 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.13%.

- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بسعر إغلاق 18.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.46%.

- مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) بسعر إغلاق 0.886 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 76.560 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.51%.

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات بسعر إغلاق 2.850 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.17%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 110.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.04%.

- مطاحن مصر العليا بسعر إغلاق 169.110 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.46%.

- مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بسعر إغلاق 0.909 بنسبة تراجع بلغت 4.42%.