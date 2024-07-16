صندوق التنمية الحضرية يعلن طرح مشروع "فسطاط فيو" باستثمارات 6 مليارات جنيه

كتب أحمد حسن

أعلن صندوق التنمية الحضرية، عن فتح باب الحجز المشروع "فسطاط فيو"، المشروع العملاق متعدد المراحل والذي يهدف لتحويل منطقة الفسطاط التاريخية في قلب القاهرة إلى مركز اقتصادي وثقافي مليء بالحركة والأنشطة الاقتصادية والتجارية.

ويمثل مشروع "فسطاط فيو" جزءا رئيسيا وهاما من الخطة الاستراتيجية لصندوق التنمية الحضرية، الذي يسعى للاستفادة من التنمية العمرانية والحضرية كعامل محفز للتنمية الاقتصادية المستدامة، بإجمالي استثمارات تصل إلى 6 مليارات جنيه.

ويقام المشروع علي مساحة 30 فدانا ويتألف من مزيج من الوحدات السكنية والفندقية والتجارية والإدارية، وتم تنفيذ 40% من الأعمال الإنشائية به حتى الآن، ومن المقرر تسليم المرحلة الأولى منه عام .2025

ومن جانبه قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إن مبادرة تطوير منطقة الفسطاط التي تتميز بتاريخها العريق، تستهدف تحقيق سلسلة من الأهداف الاقتصادية الهامة، بما في ذلك زيادة إيرادات السياحة، وتوفير عدد كبير من فرص العمل، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة على المستوى القومي.

وقال، "لقد حققت مصر على مدار الخمسين عاما الماضية نموا اقتصاديًا ملحوظا، إلا أن هذا النمو والإنجازات الاقتصادية والتنموية البارزة واجهتها مجموعة من المشكلات الحضرية، بما في ذلك التعدي على المواقع التراثية الثقافية والطبيعية التي يعود تاريخها لأكثر من 1000 عام، وتهميش دور مراكز المدن.

وأضاف المهندس خالد صديق، أن خطة أحياء القاهرة تستهدف استعادة الهوية المحلية المميزة لمناطق العاصمة وتحقيق النمو الحضري المستدام من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص .

وأوضح أن مشروع فسطاط فيو يمثل أحد أهم معالم خطة إحياء الوجه الحضري للقاهرة، مضيفًا أن تلك المنطقة تقع ضمن خطة الدولة للتجديد الحضري وإعادة إحياء الاماكن التاريخية بمنطقة مصر القديمة، والتي اصبح لها رؤية شاملة وخطة موضوعة منذ أكثر من 7 سنوات تشمل تطوير مشروع سور مجرى العيون، ومنطقة الخيالة وحدائق الفسطاط والآن مشروع القسطاط فيو، ومن المقرر ان تضم الخطة تطوير منطقة عزبة خير الله.

وأشار صديق إلى أن الاعتماد على الشراكات بين القطاعين العام والخاص لإعادة أحياء مراكز المدن الهامة يمثل جانبًا رئيسيا من هذه الخطة، ويتضمن ذلك تنفيذ مجموعة من الممارسات المستدامة وضمان مشاركة المواطنين في تنفيذ الخطة، انطلاقا من سعي مصر لإنشاء مجتمعات متماسكة ونابضة بالحياة، وتقديم نموذج متطور الإدارة المدن في المستقبل.

وخلال الفترة الماضية وضع صندوق التنمية الحضرية بروتوكول تعاون مع شركة مينت لإدارة الأصول العقارية، وذلك بهدف توفير العديد من المزايا الاستراتيجية لمشروع الفسطاط فيو، من بينها تحقيق التوافق النام بين شكل وتصميم المشروع مع نماذج التنمية الحضرية للمنطقة بالكامل في المستقبل، بالإضافة لذلك،سيوفر المشروع تجربة معيشية متميزة، فضلا عن تحقيق عوائد استثمارية قياسية، بما يتماشى مع رؤيتنا الاستراتيجية المستقبل منطقة الفسطاط كوجهة رائدة للاستثمار والسياحة والترفيه".

وأكد صبور أيضًا على أهمية الدور الذي تلعبه شركات إدارة الأصول في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية في مصر، مسلطا الضوء على دور هذه الشركات في تحسين العوائد الاستثمارية وإدارة المخاطر وضمان النمو المستدام، ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تيسير إقامة مشاريع البنية التحتية وتوفير العديد من فرص العمل وتعزيز النمو المجتمعي، مما يجعل وجود شركات الأصول العقارية ضرورة لتحقيق الأهداف المالية والاجتماعية طويلة الأجل.