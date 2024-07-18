رئيس جهاز العاشر يتفقد مشروعات الإسكان بالنموذج الأخضر.. صور

الشرقية – فتحية الديب

تفقد المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، عددا من مشروعات الإسكان الاجتماعى، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي لها ومتابعة أعمال تنسيق الموقع، وتنفيذ شبكة طرق ومحاور حيوية وكذلك أعمال رفع كفاءة وإحلال وتجديد لشبكة الطرق.

وتفقد رئيس الجهاز موقع سكن لكل المصريين محور الإسكان المتوسط بمنطقة الخدمات الاقليمية، مشيرا إلى أن هذه الوحدات كاملة التشطيب و تتراوح مساحتها بين(100 110 120) متر مربع، موضحا أن عدد الأدوار للعمارة 6 ادوار بإجمالي عدد 144 وحدة.

كما تفقد رئيس الجهاز مشروع النموذج الأخضر واستكمال أعمال عدد 90 عمارة بإجمالي عدد (1842) وحدة سكنية بمساحة 90 متر، وتنفيذ عدد(148)وحدة سكنية بمساحة (75) متر بمنطقة الخدمات الإقليمية.

كما تابع عبداللاه، الأعمال الجارية بموقع سكن كل المصريين (النموذج الاخضر) المرحلة الخامسة بحي الزقازيق الجديدة، موضحا ا٥ن المشروع يضم عدد 109 عمارة بإجمالي عدد 2130 وحدة بمساحة 90 متر، وتنفيذ عدد 112 وحدة سكنية نموذج 75 متر بحي الزقازيق الجديدة.

شدد رئيس الجهاز، على تكثيف جميع الأعمال على مستوى مشروعات المبادرة والتنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء فى التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقا للجدول الزمني المتفق عليه، حتى يتسنى تسليم الوحدات لمستحقيها فى الموعد المقرر.



رئيس جهاز العاشر يتفقد مشروعات الإسكان (1)



رئيس جهاز العاشر يتفقد مشروعات الإسكان (2)



رئيس جهاز العاشر يتفقد مشروعات الإسكان (3)



رئيس جهاز العاشر يتفقد مشروعات الإسكان (4)



رئيس جهاز العاشر يتفقد مشروعات الإسكان (5)



رئيس جهاز العاشر يتفقد مشروعات الإسكان (6)